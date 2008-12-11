В Киеве главный Ющенко, а премьер - Янукович!

В Киеве выбрали самую красивую девушку столицы. Из 24 претенденток на сцене концерт-холла «Freedom» остались только десять. Они вышли в платьях от Дианы Дорожкиной, сшитых специально для этого торжественного мероприятия. «Девушки, а что вы будете делать, когда получите корону «Мисс Киев 2009», - спрашивали ведущие конкурса Юрий Горбунов и Кузьма. Ответы были почти стандартные: «Начнется новый этап в моей жизни, я займусь благотворительностью, будут делать все, что должна делать Мисс, поблагодарю родителей, буду покорять новые вершины». После основного вопроса, джентльмены в бабочках просто «валили» красавиц. «Сколько будет 7 на 8?», - неожиданно спросил Горбунов. «Не знаю», - растерялась конкурсантка. «Кто премьер-министр Украины?», - продолжал ведущий. «Янукович», - уверенно ответила блондинка. «А кто у нас в Киеве главный?», - не успокаивались ведущие. «Ющенко», - продолжали красавицы. «Конечно, он главный во всей стране, а в Киеве?», - уточнил Кузьма. «Нууу, Черновецкий», - исправилась девушка. Зал хохотал громче, чем на выступлениях «Комедии Клаба»… Все это пришлось слушать и членам жюри в лице солистки Татьяны Белецкой, модельера Дианы Дорожкиной, певицы Ани Лорак, художницы Евгении Гапчинской и народной артистки Ады Роговцевой. Они сочли, что самой красивой (и умной среди всех представленных) была брюнетка Анна Пацера. Среди зрителей, которые не могли пропустить такое зрелище, был и экс- народный депутат Анатолий Шкрибляк, который недавно развел со своей женой (Подробности читайте вскоре - Ред.) Пришел и пасынок Валентины Семенюк Владимир Самсоненко. Наверное, выбирал себе спутницу на следующую вечеринку, так как недавно на показе дизайнера Сергея Ермакова «тусовщик» был под ручку с прежней «Мисс Киев» и «Первой Вице-Мисс Украина 2008» Оксаной Островской. Людмила Харив с мужем, Олег Лисогор с мамой своей дочки и с кумой Евгение Губской, Евгения Власова, Каролина Ашион, Ольга Сумская и Виталий Борисюк, Наталья Могилевская, Яна Клочкова, Гарик Корогодский, Ирина Дюденко, Алан Бадоев, Руслана Писанка, Алексей Дивеев-Церковный, Евгений Рыбчинский с женой и другие гости вечера тоже видели самые красивые попы Киева. Развлекала сидящих за столиками Тина Кароль. Она исполнила четыре песни подряд , что вызвало интерес среди зрителей: «Это конкурс красоты или концерт Тины?». «Козырная Карта», которая уже четыре года подряд делает светскую жизнь столицы на капельку красивее, постаралась, чтобы гостям скучно не было.