Людмила Янукович в «мохнатом» пиджаке (ФОТО)

В преддверии новых президентских выборов в Украине вспомним героев прошлой кампании. Людмиле Янукович, супруге кандидата в Президенты, хватило тогда лишь одного публичного выступления, чтобы навсегда войти в историю. Ее подкупающий своей искренностью спич о героях Майдана взорвал сознание нации подобно мощной психотропной бомбе. Речь Людмилы Янукович помнят все – но что мы знаем о ней самой? Несмотря на то, что Людмила Александровна явно не стремится возглавить список украинских модниц, ее имидж с годами становится все более интересным. Начнем с прически. У госпожи Янукович – самый распространенный вариант короткой женской стрижки. В 70-е ее волосы имели темно-русый оттенок, предположительно – натуральный. Сегодня же она предпочитает рыжевато-красный цвет, с которым ей явно лучше. Вариации укладки – довольно стандартные. Причем, сразу заметно, когда она посещает парикмахера, а когда делает прическу самостоятельно. В первом случае макушка заметно приподнимается, а начес приобретает очень ровную, округлую форму. Но «доморощенный» вариант прически, когда объем волос сведен к природному, выглядит гораздо более естественно и обаятельно. Надо заметить, что волосы у Людмилы Янукович довольно густые и здоровые, поэтому проблем с укладкой быть не должно. А вот с одеждой все гораздо сложнее. Невооруженным глазом видно, что в последние несколько лет Людмила Янукович стала одеваться более изысканно. Причины неясны: то ли работа имиджмейкеров, то ли изменение социального статуса, а, может, личная переоценка ценностей? Как бы то ни было, важны не причины, а результат. На последних выборах Людмила Янукович пришла голосовать в изысканном брючном костюме цвета бордо. В нем были скомбинированы бархат с грубой тканью, под мешковину. Сумка из этих тканей дополняла действительно прекрасный ансамбль. А закругленный воротник придавал Людмиле Янукович хрупкую женственность. Единственное, к чему можно было бы придраться в этом наряде, – наляповато украшенные носки туфель. Впрочем, небольшая прививка индивидуального вкуса подчас лишь украшает работу дизайнера – как щепотка грубых специй может придать пикантности блюду шеф-повара. Зато цветовая гамма наряда прекрасно гармонировала с оттенком волос Людмилы Янукович. Словом, как говорят студенты, «зачет»! Чего, увы, нельзя сказать о большинстве ее прочих выходов в свет. Причем, большинство проблем возникает именно на мероприятиях, требующих нарядного дресс-кода. И вот здесь, к сожалению, случаются стилевые решения на грани гротеска. Например, костюм цвета золота, поражающий не только нестерпимым блеском, но и противоестественным соединением юбки плиссе и «мохнатого» пиджака. Последний штрих – сумка-ридикюль в стиле 50-х, явно попавшая сюда из какой-то совсем другой коллекции. Заметно, что именно золотые вкрапления в одежде очень милы Людмиле Янукович. Даже посещая монастырь, она может надеть золотые туфельки-лодочки под белую юбку и телесного цвета пиджак. Такая обувь притягивает к себе внимание не хуже, чем хрустальные туфельки Золушки – и особенно «выигрышно» смотрится на фоне темной толпы монахов и батюшек. Но все экстравагантные имиджевые решения блекнут перед незабываемым выходом на митинг в каракулевом полушубке и норковом берете! Увидим ли мы подобную эклектику на предстоящей президентской кампании, или Людмила Александровна после Оранжевой революции научилась комбинировать меха? Ответ даст лишь новый выход на трибуну, которого мы все с нетерпением ждем: дизайнеры, фольклористы и просто граждане с чувством юмора.