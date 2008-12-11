Шкрибляк разошелся с женой без скандалов!

Бывший народный депутат Анатолий Шкрибляк все-таки развелся со своей женой. Слухи о том, что гуцульский олигарх и киевская интеллигентка разошлись, подтвердились. VIP - Главред встретил господина Шкрибляка на конкурсе красоты «Мисс Киев 2008». Он сидел за столиком в первом ряду и внимательно рассматривал конкурсанток в бикини. Конечно, отрицал, что пришел на мероприятие выбирать себе невесту. «Я бываю на всех вечеринках, которые организовывает «Козырная карта». Люблю их вечеринки, люблю их хорошее настроение», - уверял Шкрибляк. И вправду, в этот вечер Шкрибляк был веселый и никаких признаков недавнего развода на лице не было. «На этом жизнь не заканчивается», - говорит гуцульский олигарх. Анатолий и Татьяна разошлись раз и навсегда. «Официально мы не были женаты. Разошлись спокойно, без скандалов, мы все взрослые умные люди». Но все-таки десяток лет прожитых вместе, как говорит сам Шкрибляк, просто так не проходят. «Любовь не проходит быстро. А в быту ситуация складывается по-другому: надо жить и бороться вместе, уважать друг друга», - продолжает новоиспеченный холостяк. Инициатором развода, по словам Шкрибляка, стала ситуация: «Ситуация, которая меня заставляла больше работать, а ее заниматься чем-то другим, накалялась на протяжении долгого времени, пришлось разъехаться». Анатолий ушел. Сначала жил за городом, теперь в Киеве. Скоро переедет в новый дом. «Возможно, втроем или вчетвером переедим. С котами, с собаками, - смеется Шкрибляк. – Еще мой охранник. Он всегда рядом».