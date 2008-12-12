На «Мисс Киев» Клочкова пришла с «фабрикантом»

Кроме уже выше описанных персон на конкурс красоты «Мисс Киев 2009» посмотреть пришли самые яркие тусовщики и селебритиc столицы. Несмотря на то, что в этот день на улице явно ощущалась минусовая температура и лежал снег, телезвезда Руслана Пысанка пришла в босоножках. Конкуренцию ей составила дизайнер Диана Дорожкина. Но женщина в корсете оголила не ножки, а грудь. Она была одета в откровенно-прозрачное платье. А вот певица Наталья Могилевская, наоборот – в холодную погоду укуталась в меховую безрукавку. «Заплыли» на конкурс Яна Клочкова и Олег Лисогор. Девушка пришла под руку с молоденьким «фабрикантом», Лисогор - с мамой своей дочки и кумой. Кстати, следует заметить, что наряды барышень Лисогора (судя по фото) были очень похожи. Наверное, на тусовку одевались в одном магазине, при чем чувствуется стиль старшей – Евгении Губской. Появились на публике певицы-старожилы сцены Евгении Власовой и Асии Ахат, при чем бывшая жена Костюка пришла с продюсером Таквором Бароняном ,который нежно обнимало ее за талию. ПО слухам, пара то ли живет вместе. то ли раньше жила. Ну и конечно, вернулась на свой пост у микрофона Тина Кароль. Вообще, все мероприятие можно окрестить, как возвращение старой тусовочной гвардии на линию светского фронта.