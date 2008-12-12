Как женщина Ахметова плавала с дельфинами (ФОТО)

Регионалка Елена Бондаренко ведет активный образ жизни. В прошлом пресс-секретарь Бориса Колесникова занимается не только политикой. Например, в стенах Верховной Рады она успевает посидеть не только над законопроектами, но и над английским языком. Вечером же 34-летняя депутатка может пройтись и по подиуму. Успевает госпожа Бондаренко и в Интернете посидеть - с друзьями в «Одноклассниках» пообщаться. В круг друзей Бондаренко входят и политики, и журналисты, старые и новые знакомые. Народная депутатка «дружит» преимущественно с киевлянами и донетчанами, например, с пресс-секретарем Тимошенко Мариной Сорокой и членом Нацсовета по вопросам телевидения и радиовещания Татьяной Мокриди. Регионалка-патриотка своей земли входит в группу тех, «кому дорог наш город, наш Донецк, наша история и современность», и «Всех ТРКашникиков». Елена Бондаренко поистине открытый и жизнерадостный человек. Об этом говорят фотографии, которые нардеп выставила на всеобщие обозрение. Она не боится показать всем свою «лучшую половинку Андрея», с которым уже 10 лет вместе или предстать перед избирателями в образе доброй феи. Она хвастается своим карьерным ростом от пресс-службы Донецкого областного совета до народного депутата Украины. Елена Бондаренко пользуется обычным для нее транспортом- самолетом и отдыхает на отечественных курортах. Последний раз регионалка ездила в Крым. В Ялте в дельфинарии она плавала с дельфинами, о свои ощущения от происходящего скромно прокомментировала «Незабываемо».