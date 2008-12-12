Дочки Черновецкого и Кивалова «тусят» вместе

Несмотря на кризис, светские мероприятия в Киеве не прекращают своего существования. И не успели в сентябре провести выставку-аукцион американского фотографа Френка Ворза «Золотая эра Голливуда», как в декабре провели «Золотую эру Голливуда-2». Организовывала все это действо галлеристка Татьяна Миронова. Как и в прошлый раз продавали фотоснимки Мэрилин Монро, Френка Синатры, Кларка Гейбла, Софии Лорен, Одри Хепберн, Элизабет Тейлор и других. И если в прошлый раз в ресторане «Тургенефф» засветилось семейство нардепа Губского, жена нардепа Николая Мартыненко и Марина Суркис, то в этот раз уже в отель «Хайятт» пришли другие лица. Фото рассматривали дочь киевского мэра Кристина Черновецкая, дочь нардепа Кивалова Татьяна. Также посетила тусовку жена политика Сергея Тигипко Виктория и директор Украинского дома Наталья Заболотная. Пришел не только политический бомонд, но и творческий в лице Олега Скрипки, дизайнера Светланы Бевзы и «Мисс Украины-97» Ксюши Кузьменко. Последняя, видимо, последовав примеру Маши Ефросининой также состригла волосы до плеч.