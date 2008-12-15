Черновецкий похож на мартышку с лопатой

15 декабря 2008, 12:35

Шуфрич оказался львенком, а Руслана-рыжей лисицей

Уже не в первый раз известных людей пытаются сравнить с кем – либо, например, с историческими деятелями. В этот раз их сравнил с персонажами из мультфильмов. Занялись этим для одного из ежедневных изданий независимый психолог Татьяна Михеенко и соционик Александр Диденко из Школы гуманитарной соционики. Анна Герман, по их мнению, Снежная королева, которая выступает с трибуны с характерным «хайль», а под платьем носит кольчугу. «Она — отличный оратор, ее жесты не просто подкрепляют сказанное, но сами заменяют недостающие слова. Ее голос, о чем бы не шла речь, звучит назидательно, поучительно», — поясняет Александра Алексевна. «Анна, взявшись за мужскую работу, переняла и некоторые мужские качества, характерные Снежной Королеве: манеру вести дискуссию, держаться с мужчинами на равных», — вторит Татьяна Леонидовна. Выразительные скулы — амбиции, и должность народного депутата — очень ее. По социотипу Анна Николаевна этик, как и Гитлер. Но в отличие от него, окружает себя не теми, кто просто внемлет, но и может сказать свое слово. Доказательство: на одной из съемок «Свободы слова» она предложила место заместителя человеку, который ничуть не уступал ей в амбициях и умении держать аудиторию. Роль Русланы Пысанки по жизни — рыжая лисица-хозяйка шинка, которая и над собой посмеяться может, и вовремя в долг дать, и за шиворот пьяного мужика на улицу выбросить. «Пластичность, мягкие движения, разрез глаз — с лукавинкой, хитрецой, так сказать, причем всегда смеющиеся. Они-то и сбивают «жертву» с толку, — говорит соционик Александра Диденко. — Руслана — прирожденный политик, умеет найти к каждому подход. Но даже если дошло до конфликта, сумеет, как лиса, разрулить его в свою пользу. Типичная хитрюга из фольклора, можно сказать». Нестор Шуфрич чудо как похож на львенка, у которого зубы только прорезались, но амбиций — хватит развалить еще один СССР — посмотрите, сколько энергии у него, бьющей через край. Потому, как и львенок, он избавляется от нее в «открытых поединках», например с Луценко», — смеется Александра Диденко. А Татьяна Михеенко добавляет: «Говорят, пушки — последний довод королей. Так и Нестор Иванович, когда аргументы недостаточно сильны, в ход пускает кулаки». «Тип поведения Шуфрича перекликается с поведением Горбачева, только последний скромнее и поступал обдуманнее. Но для обоих характерна критика системы и пристрастие к демагогии, — считает Александра Алексеевна. — Если же говорить об одежде, то только на первый взгляд кажется, что деловой костюм всех уравнивает и скрывает сущность. Человек ведь внутри остается. А Нестор Иванович внимания на одежду обращает мало, костюм иногда сидит неидеально. А это говорит о том, что он легко приспосабливается к любым условиям, он не перфекционист, а скорее прагматик, идущий к своей цели. И дерется, как лев, пока корона на голове у кого-то другого». Олег Скрипка безоглядно предан своему делу, как пес хозяину. Его пристрастие к вышиванке и баяну — признак патриотизма. Он не притворяется, когда говорит о возрождении украинской культуры — у него по-особенному блестят глаза. Он правильный лидер, как истая собака. «Как в санной упряжке главная лайка, например. Он требует от подопечных много, но и сам работает наравне. Об этом говорит как походка и жесты, так и манера с достоинством держаться. Глаза у него небольшие, глубоко посаженные, сосредоточенные и как будто двумя лазерами светят, так пес смотрит, когда готов сорваться с места», — комментирует Александра Диденко. «Жесты, походка, манера говорить (а голос стал его визитной карточкой, патентовать пора) выдают в нем яркую личность. Об этом еще свидетельствует и умение метко подшутить, а если нужно, то даже над собой — это по-гномовски. По типу он близок к Высоцкому — только более раскрепощенный», — добавляет Александра Диденко. Леонид Черновецкий, считают эксперты, практически обезьянка из мультика «По дороге с облаками». «Он трудолюбив, но нуждается в поддержке помощников, так же, как и та обезьянка. Манера вести разговор выдает в нем не хладнокровного руководителя, а такую себе рьяную мартышку: мимика и жесты не всегда отвечают смыслу того, о чем он говорит. Люди такого типа неприхотливы, во имя высшей цели перетерпят любые лишения. Ведь даже на нетактичные шутки вроде болта ко дню рождения мэр отвечает с улыбкой на лице», — считает Александра Диденко. «Кажется, что он не очень-то разбирается в людях. Это впечатление обманчиво, иначе бы не он сколотил состояния. Леонид Михайлович мыслит позитивно и наивно, но это скорее часть образа, чем всамделишная наивность. Имидж его продуманный психологами и очень ему подходит, — подтверждает Татьяна Михеенко. — Он играет на неожиданности: никогда не знаешь, чего от него ждать». «А маленькие темные глазки все-таки выдают в нем человека рискового, динамичного. Такой тип поведения приписывают американцам: бросить все, увидев вдалеке призрачный Эльдорадо», — утверждает соционик. Виталия Кличко можно сравнить с пандой с повадками пантеры в перчатках и галстуке, считают наши эксперты. «Виталий — спортсмен, поэтому в любой ситуации его движения точны. Он очень внимателен к своей внешности, а это свидетельствует о том, что он расчетливо контролирует все свои действия и вне ринга. Он, как панда, невозмутим. Даже решение пойти в политику было продуманным. Виталий — человек достаточно амбициозный, а из спорта скоро (в силу возраста) вынужден будет уйти. Поскольку открытие тренерской школы этих амбиций не удовлетворит, то он своевременно обеспечил себе будущее денежным капиталом. Рационала в нем выдает взгляд, пронзительный даже в разговоре о бытовых мелочах. А походка, несмотря на крепкое телосложение, легкая и уверенная, как у пантеры, кошачья. Она говорит о целеустремленности, и рвении доводить дело до конца. А вот крутой покатый лоб выдает в Виталии мыслителя. «Ольга Сумская — точь-в-точь принцесса с высоченной короной на голове, — говорит Александра Диденко. — Она актриса и отлично владеет телом, но это не скрывает ее портрета. Например, при ходьбе ее плечи свободны, а вот тело немного зажато, ноги ступают четко по одной линии. Это говорит о том, что она целеустремленна и в какой-то мере чопорна. Как и принцесса из сказок, которая долго вертится перед зеркалом, прежде чем выйти к обеду.

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