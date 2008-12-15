Муж Тимошенко "засветился" на скачках (ФОТО)

Муж Премьер-министра Украины Юлии Тимошенко Александр очень редко радует публику своей персоной. Увидеть его можно если не раз в четыре года, когда надо идти всей семьей голосовать, то только на фотографиях. Как и сама Юлия Владимировна: светские мероприятия она не посещает, а если куда-то приходит, то только по протоколу и со своими помощниками. Александр Тимошенко должно быть сильно увлекается конями и скачками, иначе как объяснить его присутствие на соревнованиях за Национальную премию по конному спорту «Топ 10. Посольская Гута». Мероприятие проходило в загородном доме верховой езды Butenko Stable. Туда же приехали и Евгений Червоненко с женой Ниной, и сын Раисы Богатыревой Игорь, и «Мисс Украина-97» Ксения Кузьменко. По материалам "Светской жизни"