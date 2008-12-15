«Мисс Мира - 2008» стала блондинка из нефтяного края России

В этом году конкурс должен был проходить в столице Украины, однако из-за начавшейся войны в Грузии его перенесли в столицу ЮАР Йоханнесбург. Самой красивой девушкой мира из 109 претенденток стала 21-летняя россиянка Ксения Сухинова. Кстати, блонидинка. А как известно, девушки с таким цветом волос уже давно не становились победительницами ни «Мисс Мира», ни «Мисс Вселенной» В первую пятерку вошли «Мисс Индия» Парвати Оманакуттан, «Мисс Тринидад и Тобаго» Габриэль Уолкотт, «Мисс Ангола» Бриджит дос Сантос и «Мисс ЮАР» Танси Коитзи. Сейчас Сухинова учится на последнем, пятом курсе Тюменского государственного нефтегазового университета на кафедре "Кибернетических систем". Она родилась в Нижневартовске и является владелицей титула самой красивой девушки Тюмени, год назад она стала победительницей национального конкурса красоты в России. «Я никогда не задумывалась о конкурсах красоты и карьере модели. Случайно мама уговорила меня принять участие в конкурсе "Мисс Тюмень", куда я перебралась с родителями, и выиграла его, потом успех сопутствовал мне и в Москве на "Мисс Россия"»., - признавалась в интервью сама победительница. Россиянки уже не раз побеждали в конкурсах красоты. В 1992 году звание "Мисс Мира" завоевала Юлия Курочкина из Подмосковья, в 2002 году россиянка Оксана Федорова победила в конкурсе "Мисс Вселенная". Украинки же увы пока такими достижениями похвастаться не могут. Разве что певица Камалия в этом году стала самой красивой среди замужних дам, победив в конкурсе «Миссис Мира». Племянница заместителя киевского мэра Ирина Журавская попала лишь в первую семерку. И как не прогнозировали братья Арфуш ее победу, которая, мол, была куплена, корона к нам не уехала.