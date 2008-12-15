Из-за кризиса Тигипко отказался от новой машины

Международный финансовый кризис отразился не только на простых украинцах, но и на политиках. Последние уверяют, что им тоже приходится от многого отказываться. Но если украинский народ затягивает пояса потуже и из своего ежедневного рациона вынужден вычеркивать элементарные продукты питания (мясо, рыбу и яйца), то народные избранники кризис ощущают иначе. Состояние их кошельков сказывается на походах в рестораны, покупках норковых шуб, ремонтах загородных домов, новогодних поездках в экзотические страны, обновлении автопарка… В целях экономии глава Наблюдательного совета Нацбанка Петр Порошенко решил повременить с новогодним семейным отдыхом за границей. А сопредседатель Совета инвесторов при Кабмине Сергей Тигипко недавно пожаловался журналистам, что из-за кризиса не сможет купить себе новенькую машину. Досадно. Наталья Королевская из БЮТ, дабы сберечь семейный бюджет, решила не обновлять свой зимний гардероб. Правда, она признается, что любит делать покупки не в Украине, а за границей: во Франции, Италии, Англии…. А вот в еде Наталья неприхотлива. «Ем мало! Очень люблю морковку. А вы сами понимаете, что морковка — это не очень дорогой продукт, — говорит политик. Коммунист Александр Голуб жалуется, что кризис повлиял на культурную часть его расходов. «Основная часть бюджета у меня уходит на покупку книг. Это и художественная, и юридическая литература. Покупаю еще что-то по политике. В среднем раньше я себе позволял 15—20 книг в месяц. А одна книга стоила около 50—70 гривен. Можете подсчитать. Кроме того, люблю ходить на концерты, новые театральные постановки. А с такой неясной экономической ситуацией о частых выходах в свет придется забыть. Хотя буквально 28 ноября был на концерте Александра Малинина», — добавляет политик. Но в еде нардеп себя пока нисколечко не ограничивает: «Я и раньше не ел особых деликатесов, разве что по праздникам. А картошку, капусту, морковь: все, что надо на борщ, — позволить себе могу». Регионал Вадим Колесниченко рассказывает, что из-за всей этой финансовой неразберихи отныне будет ближе к народу. Экономить депутат собирается на такси. «Каждый день себя теперь таким не побалуешь», — сетует Колесниченко. Политик намерен пользоваться услугами киевского метрополитена — всего 2 гривны за поездку. Нашеукраинка Ксения Ляпина поведала, что в ее семье деньги в основном уходят на фототехнику для младшего сына и обувь для нее самой. «Покупаю сразу несколько пар. А это около полторы тысячи долларов», — делится политик.