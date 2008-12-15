Президент поздравил Луценко по телефону

Юрия Витальевича поздравили все главные должностные лица государства, но — по-разному, пишет газета «Сегодня». Новоизбранный спикер Владимир Литвин вчера приехал к имениннику лично, чтобы подарить икону. Правда, несмотря на то, что спикер — историк-профессионал, а министр — большой любитель истории, икона оказалась современной. Премьер Юлия Тимошенко передала своему подчиненному большой букет цветов и этим ограничилась. Самым скромным оказалось поздравление президента, но Виктор Ющенко позвонил с самого утра. Впрочем, учитывая отношения, которые в последнее время существуют между ним и Луценко, даже звонок — уже немало. В отличие от топ-политиков, подчиненные учли страсть министра к истории: среди подарков от глав департаментов и облуправлений превалировали книги на эту тему. Пресс-секретарь Луценко — Виктория Белова — подарила вышиванку. «Я знала, что он давно хотел ее», — объяснила Виктория. Инна Кисель, директор департамента по связям с общественностью, в качестве подарка выбрала скульптуру Владимира Микитенко «Ритуальный танец». Скульптура изображает украинских казаков, которые, почему-то похожи на римских легионеров. Скульптуру подарил министру и его друг — нардеп Давид Жвания. Правда, не историческую: скульптор Олег Пинчук изобразил летящих слонов.