Ганна Герман показала свої «покої» (ФОТО)

Нещодавно VIP писав про скандал, в якому фігурувала регіоналка Ганна Герман . Тоді соратниця Віктора Януковича заявляла, що за нею «шпіонить» журналіст одного видання, аби написати про її заміський маєток. «Він думав, що робить величезне відкриття, чи пак, викриття – дивіться, мовляв, у Ганни Герман є заміський будинок. Але щоби зробити таке «відкриття», не обов’язково було в таку холоднечу шпіонити по навколишніх селах. Варто було просто заглянути в мою декларацію – там усе написано. І все можна перевірити. Два роки тому я під заставу моєї київської квартири взяла кредит в «Укрсоцбанку» і купила в колеги-журналіста Миколи Канішевського кілька соток землі в селі по Житомирській трасі з будинком у 200 квадратних метрів. Кредит буду виплачувати ще вісім років. Усе документально оформлено і вказано в декларації». В гості до себе Ганна Герман покликала Дусю . «В селі перші ж зустрічні хлопці показали нам дорогу до будинку Ганни Герман. Я, до речі, очікувала чогось глобальнішого. До початку розмови Ганна познайомила нас зі своїм чоловіком Сергієм, а потім показала будинок, - пише Дуся. - Нарешті ми розсілися в дерев'яному зимовому саду - невеликій кімнаті з дерева, яку, за словами Ганни, вона найбільше любить, тому що ця кімната нагадує її сільську хату і дитинство. Пан Сергій запропонував нам каву, чай, фрукти, тістечка і вино». Поки Дуся розмовляла с нардепом, фотограф знімала хату, в якій живе пані Герман…