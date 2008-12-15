Тимошенко и Доктор Хаус (ВИДЕО)

9 декабря телеканал СТБ прервал популярный телесериал Доктор Хаус для трансляции обращения премьер Министра Юлии Тимошенко. После завершения трансляции демонстрация телесериала возобновилась без каких-либо перебивок. Что из этого получилось – смотрите на видео. «Дорогі мої, я знаю, як вам сьогодні важко. Важко багатьом людям в світі, але я дуже хочу, щоб ви знали: є всі ресурси, необхідний потенціал, щоб захистити вас і гідно вийти з кризи. Після кризи завжди приходить піднесення. Просто вірте в Україну - Україна сильна», - сказала Тимошенко. «Шизофреніки здатні приймати раціональні рішення. Стосовно чогось не значного – так. На кшталт, коли лягати спати, коли їсти і що пити, тощо», - продолжил Доктор Хаус.