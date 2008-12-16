Беременная Лукаш в парламенте на первом месте

Юрий Кармазин (НУ-НС), Юрий Гнаткевич (БЮТ), Андрей Парубий (НУ-НС), Василий Киселев (ПР), Руслан Князевич (НУ-НС), Тарас Чорновил (ПР), Владимир Яворивский (БЮТ), Вадим Колесниченко (ПР), Юрий Мирошниченко (ПР), Валерий Баранов (Блок Литвина), Валерий Писаренко (БЮТ), Спиридон Килинкаров (КПУ), Николай Круглов (ПР), Александр Голуб (КПУ), Ярослав Сухой (ПР), Леонид Грач (КПУ), Нестор Шуфрич (ПР), Олег Зарубинский (Блок Литвина) и другие народные депутаты самой красивой, самой сексапильной и самой умной считают будущую маму Елену Лукаш. Второе место и серебряная медаль досталась представительнице НУ-НС Ольге Герасимьюк. Мужчины парламента считают, что Ольга очень обаятельна и со всеми умеет найти общий язык. Видимо, телевизионное прошлое (и настоящее) помогает ей подбирать ключики к суровым депутатским сердцам. Бронзовая медаль досталась «регионалке» Юлии Новиковой. Народный депутат она не очень известный, с трибуны выступает редко. Зато обаятельна и привлекательна – а что еще нужно женщине! Кстати, Юлия интересуется искусством. Она даже стала совладелицей художественного салона, открытого в самом центре Киева – недалеко от ВР. Пани Новикова, видимо, пытается приобщить депутатов к прекрасному. И они это ценят!