Милевский летит в Майами, Шовковский - в Лондон

Футболисты "Динамо", выигравшего осеннюю часть чемпионата Украины, разъехались по отпускам, которые у них продлятся до 10 января. Воспользовался шансом расслабиться и поднабраться сил и тренерский штаб киевлян. Наставник "бело-синих" Юрий Семин на несколько дней вырвался в Испанию, где у него дом, пишет газета «Сегодня». При этом ЮрПалыч не упустил шанса воочию понаблюдать за грандиозным матчем "Барселона" — "Реал" на самом большом стадионе Европы каталонском стотысячнике "Камп Ноу". В свою зарубежную резиденцию, в Лондон, отправился и помощник Семина — Олег Лужный, в английском выборе отпускного направления оказавшийся не единственным. В столицу Великобритании укатил и Александр Шовковский, имеющий правило — каждый раз менять место своего отдыха. На смену винным замкам Франции, осмотр которых был у голкипера летом, пришли Букингемский дворец и Биг Бен. А вот нападающий "Динамо" Артем Милевский по традиции готовится улететь на побережье Атлантическего океана — в Майами. Как рассказал нам его товарищ, форвард планирует поднять адреналин скоростной ездой на машине и катанием на водных скутерах. Из штата Флорида Милевский направится в Нью-Йорк, где хочет навестить старых друзей. К слову, такой же маршрут, Майами—Нью-Йорк, наметил и марокканец Бадр Каддури. Его же товарищи Бетао и Корреа, не задумываясь, улетели на родину, в Бразилию. При этом администратору клуба Александру Чубарову на ломанном русском сказали: "Дома корошо, ой, там так красиво!". Сам Александр Федорович, кстати, будет набираться сил на даче под Киевом, играя с женой в теннис-бол. Интересно, что, по словам Чубарова, многие футболисты, уезжая в отпуск, в виде сувениров прихватили для своих родных и друзей изготовленные под заказ мячи с изображениями игровых моментов "Динамо". А вот Бангура к ним присовокупил еще и мячи, на которых отбиты иллюстрации исключительно с его участием. Например, та, на которой запечатлено, как после одного из забитых мячей лучшему бомбардиру нынешнего чемпионата натирает бутсу Папе Диакате. Перво-наперво Исма планировал побывать в Париже, а затем уже погостить на родине в Гвинее. Некоторые динамовцы так налетались за время нынешнего года, что в отпуск решили остаться дома, в Украине. Андрей Несмачный с семьей выбрал Трускавец, а Тарас Михалик, в силу своего амплуа защитника редко получающий возможность поразить ворота соперников, будет пытаться компенсировать это выстрелами из ружья в лесных угодьях родной Волыни по кабанам и прочей дичи. "Ощущения от охоты непередаваемые", — говорит Тарас. А вот кто даже в законный отпуск не будет отдыхать, так это тренер по физподготовке "Динамо" Винченцо Пинколини. Улетая в родную Италию, он признался, что его попросили о помощи сразу несколько клубов, в частности "Милан" Андрея Шевченко. Капитан "Зенита" Тимощук решил отдохнуть там же, где и год назад — на Мальдивах, куда улетел с женой Надеждой. Анатолий не забыл прихватить маски и трубки для ныряния и уже вовсю изучает подводное царство Индийского океана, в котором во время прошлого отпуска едва спаcся от нападения акулы. Большая их часть украинских игроков "Шахтера" построили свой отдых по принципу: и в тепле понежиться, и домой к Новому году успеть. Так, Дмитрий Чигринский по традиции улетел в Таиланд. Его старший брат Виктор уже четыре года живет в этой стране, занимаясь гостиничным бизнесом. "Я предпочитаю отдыхать в проверенных местах, — признается Дмитрий. — Как-то раз съездил в Египет, и пожалел об этом. С тех пор больше не экспериментирую". А вот Пятовы (Андрей с женой Юлей и дочерью Дашей), наоборот, решили полюбоваться страной пирамид. "Много всего слышали о Египте, но не были там еще не разу", — сказал нам голкипер горняков. Александр Кучер с супругой и Алексей Гай с семьей взяли курс на Арабские Эмираты. А Рустам Худжамов и Артем Федецкий выбрали более экзотические Карибские острова, отправившись в Доминиканскую республику.