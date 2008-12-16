Виктор Янукович опять написал книгу!

Лидер Партии регионов продолжает «удивлять» украинцев. Нет, в этот раз Виктор Федорович ничего не перепутал, как в Одессе, и не читал свои послания по слогам. А тихо и скромно выдал отдельной книгой свои размышления под названием «Как Украине жить дальше (Статьи. Выступления. Рассуждения)». Предполагаем, что эта книжка, как и предыдущие - «Год в оппозиции», «…И год у власти», тоже вызовет большой интерес у читательской аудитории. Потому что вокруг издание «…Год у власти» было очень много разговоров по поводу перевернутого флага Украины на его обложке. Виктор Янукович же аргументировал это тем, что в классическом варианте расположение цветов на флаге означает «прогрессирующий упадок». «Как Украине жить дальше» смогут узнать десять тысяч читателей. Мы лишь очеркнем глубокую мысль Виктора Федоровича, которая поместилась на 300 страниц: книга рассказывает о работе антикризисной коалиции и избирательной компании прошлого года. «Я в этой книге объединил все статьи вместе для того, чтобы читатели, политики посмотрели, какие мы делали выводы с 2007 года, когда мы начали, выполняя свои обязательства перед страной в правительстве», - рассказал лидер Партии регионов. «И потом - как была разрушена эта коалиция, созданная нами, как была дестабилизирована ситуация в стране, и что произошло после досрочных выборов со страной», - добавил он. Но лидер Партии регионов в своей книге выступил и ясновидящим, заглянув в будущее. «Я уверен в том, что очень скоро эта власть уйдет в небытие, ее не будет, и мы вместе с украинским народом, вместе с конструктивно настроенными политиками объединимся, выйдем из этого кризиса и будет развивать страну ради будущего, ради наших детей», - отметил он. Интересно, о чем поведает нам Виктор Янукович в следующий раз?!