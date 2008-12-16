Зарплаты Меркель, Буша и Ющенко

Самым высокооплачиваемым главой государства в мире на сегодняшний день является премьер-министр Сингапура Ли Сянь Лун, годовой доход которого в зависимости от размера дополнительных выплат может колебаться от $2 млн. до $2,5 млн. Об этом пишут европейские СМИ со ссылкой на исследование американской консалтинговой компании «Hay Group». Сингапурские чиновники при этом получают самые высокие в мире зарплаты - это объясняется желанием искоренить коррупцию и сделать госслужбу привлекательной для талантливых молодых людей. Но в будущем году бюджет премьера сократится примерно на 20% - так казна решила отреагировать на бушующий в мире финансовый кризис. Ближайший преследователь Сянь Луна - президент США, зарабатывает ежегодно $400 тыс. Если же учесть все выплаты, положенные ему, то в год набегает $596 тыс.Такова была зарплата Буша-младшего и такой она останется у Барака Обамы. Немногим меньше получает канцлер ФРГ Ангела Меркель - ее годовой доход после вычета налогов составляет 242 тыс. евро. Чуть меньше, примерно 231 тыс. евро в год, получает президент Франции, являющийся кроме всего еще и миллионером, Николя Саркози. Он успел увеличить содержание незадолго до перехода нынешнего кризиса в активную фазу: решение об изменении его ежемесячной зарплаты с 7 тыс. до 19,3 тыс. евро было утверждено чуть более года назад. Третьим в компании лидеров стран ЕС оказался премьер Британии Гордон Браун, на банковский счет которого из казны ежегодно поступает 187 тыс. фунтов стерлингов (216 тыс. евро). «Авторитет власти и доверие к ней со стороны населения Западной Европы в последние десятилетия неуклонно снижались. Нынешний экономический кризис только усилит эту тенденцию. Несоответствие между рекомендациями властей затянуть пояса и сохранением высшими чиновниками "докризисных" зарплат вызывает еще большее недоверие и, как следствие, социальную нестабильность», - заявил в этой связи преподаватель психологии МИЭПП Станислав Бышок. Однако российским лидерам эти проблемы пока не грозят - после вычета налогов зарплаты Дмитрия Медведева ($7800) и Владимира Путина ($6200) сильно уступают не только доходам их коллег из G-8, но и значительной части предпринимательского корпуса России. Однако на фоне ряда руководителей других стран СНГ российское руководство обеспечено вполне неплохо: меньше обитателей Кремля получают лидеры Украины, Беларуси и Молдовы. Говорить о реальности доходов глав центральноазиатских республик нельзя - официальные зарплаты не отражают их истинных доходов. Президент Украины Виктор Ющенко в 2006 году задекларировал доходы в размере 1 млн. 141,382 тыс.грн. (для сравнения, в 2005 году - всего 288,02 тыс.грн.). Эту сумму Ющенко получил в качестве дивидендов, процентов и роялти. Зарплата составила 489,080 тыс.грн., доход от научной, преподавательской, творческой деятельности, авторское вознаграждение (гонорар) - 504 873,75 грн. Сумма денежных средств на счетах Ющенко в банках и других финансово-кредитных учреждениях составляет 1 млн. 341,318 тыс.грн. Согласно декларации о доходах, президент владеет земельным участком общей площадью 131 тыс. 385 кв.м. и жилым домом площадью 656,7 кв.м. У Президента также есть в собственности квартира площадью 371,9 кв.м.