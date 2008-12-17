Кармазин хочет быть и красивым, и умным

Чтобы понять, кто из политиков-мужчин самый говорливый опрашивали женщин-политиков. Среди членов своеобразного жюри оказались народные избранницы Лилия Григорович (НУ-НС), Алла Александровская (КПУ), Ксения Ляпина (НУ-НС), Инна Богословская (ПР), Ольга Боднар (БЮТ), Елена Лукаш (ПР), Оксана Билозир (НУ-НС), Ирина Бережная (ПР), Ольга Герасимьюк (НУ-НС). Кстати, во вчерашнем рейтинге одна из опрошенных стала «Обаяшкой года». Это была беременная Елена Лукаш. Вышеназванные дамы практически единодушно и ни капли не сомневаясь, назвали одного депутата – Юрия Кармазина из фракции НУ-НС. Парламентские дамы отмечают, что этот народный избранник говорит много. И переговорить его невозможно, не стоит даже пытаться. Впрочем, о словоохотливости Юрия Анатольевича знают и журналисты. И очень рады этому его качеству, ведь говорит он не только много, но и интересно. Сам же Кармазин узнав, что получил такую номинацию, признался, что за его знаменитой словоохотливостью стоит каторжный труд. «Я страшно благодарен женщинам за то, что они хотя бы в чем-то меня выделили, - сказал Юрий Анатольевич. – Конечно, мне хотелось бы, как в анекдоте, быть одновременно и умным и красивым. Но, на самом деле, для того, чтобы «словоохотиться», мне нужно страшно много работать. Вот сегодня, например, я лег после 4 утра. И так практически каждую ночь. Каторжный труд стоит за той правдой, которую я доношу людям. Ведь я беру слово не потому, что мне просто хочется поговорить, а для того, чтобы изменить состояние дел к лучшему».