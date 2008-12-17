Сердючка посвятила Бабе Параске песню (ТЕКСТ)

«Я ведь только с мороза», - Баба Параска рвалась возложить цветы к памятнику Чорновола вместе с Президентом. «Я ведь майская роза», - всем известная активистка Оранжевой революции. «Кто согреет, не знаю, без любви замерзаю», - но госохрана Ющенко не пустила бабу Параску, более того, ее задержали и отвезли в отделение милиции. «От чего, от чего губки красные, ручки синие, да ножки синие», - «Я почувствовала, что у меня что-то трещало в спине. Так они меня толкали кулаками по спине и по печенкам, по шее с правой стороны», - рассказывает старушка. «Вы спросите, почему я в снегу, а я влюбилась и идти не могу», - «Я героиня Украины и отстаиваю нашего Президента, нашего украинского народа, помогаю правительству, а вы меня не пропускаете», - кричала 70-летняя баба Параска. «От чего, от чего слезки капают, ой, да капают, да горько капают», - потом Баба Параска долго искала, кому бы пожаловаться. Ходила и в администрацию Президента, и к штабу БЮТ. После героиню увезли в Феофанию. «Вы спросите, почему я помятая, виноватая, я виноватая», - в больнице врач сказал: «Параска Васильевна, вы помяты, у вас перелом, вам нужно лежать шесть недель и даже не двигаться». «Я ведь только с мороза, я ведь майская роза, кто согреет, не знаю, без любви замерзаю, без тебя», - «Я прошу всех сообщить Президенту о моей ситуации. Я желаю нашему Президенту всего наилучшего. Я его люблю», - плачет в больнице Баба Параска.