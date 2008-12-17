Королевская семья на пикнике (ФОТО)

Еще раз убеждаюсь, насколько открытую жизнь ведут лидеры мировых стран, и насколько закрыта и недоступна украинская «верхушка». Чтобы узнать, например, где отдыхает Премьер-министр Юлия Тимошенко, надо чуть ли не Интерпол подключать. Благо хоть знаем и видим, как президент Виктор Ющенко на лыжах катается. В других же странах люди могут наблюдать даже за тем, как проводят время на пикнике короли и кронпринцы. Как, например, в минувшие выходные, когда семья кронпринца Хокона вместе с норвежской королевской парой выбралась на загородный пикник. Их дети играли в снежки, катались на санках под присмотром короля Харальда и королевы Сони. Принцесса Ингрид Александра в свои неполные пять лет выглядела очень самостоятельной девицей и явным лидером среди детей принца. Говорят, что маленький принц Сверре Магнус обожает сестру и не отстает от нее ни на шаг. Мариус (сын Метте-Марит от первого брака) держится немного особняком – он намного старше и мальчишка уже чувствует себя вполне взрослым. Семейство жарило сосиски на огне, лепило снеговика, дети катались на санках, а взрослые просто сияли от счастья. Даже королева Соня не отставала от молодежи. По материалам ЖЖ