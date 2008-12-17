Елена Литвин НЕ собирается замуж!

Информация о том, что дочь новоизбранного спикера парламента Владимира Литвина Елена выходит замуж, облетела почти все СМИ. Мол, об этом Елена сама случайно обмолвилась. Журналисты сразу же взялись писать о будущей свадьбе, которая должна состояться уже в феврале. «КП в Украине» писали, что имя своего жениха Елена пока не разглашает. И неохотно говорит о том, чем тот занимается. Но очевидно, что он не политик, не бизнесмен и не спортсмен. Тогда в интервью «Комсомолке» Елена еще рассказала некие подробности их знакомства. По словам дочери Литвина, новый избранник покорил ее не должностью или профессиональными успехами, а тем, что он хороший человек и искренне к ней относится. Знакомы будущие супруги уже год. О том, где и как Елена познакомилась со своим нынешним бойфрендом, девушка комментировать отказывается, объясняя это так: «Встреча была очень интересной. Но пока я рассказать ничего не могу, потому что это задевает интересы других людей. Поэтому промолчу». Свадьба, которая якобы состоится не ранее февраля, будет скромнее, чем в первый раз. Напомним, что в 2003 году Елена вышла замуж сына известного днепропетровского бизнесмена Дмитрия Крейнина, но спустя 5 лет пара разошлась. VIP решил лично поговорить с Еленой Литвин и убедится в том, что владелица Дома роскоши «Вилла Гросс» собирается под венец. Поводом для сомнений стал еще совсем недавний разговор с Еленой. Тогда она рассказывала, что разошлась со своим молодым человеком и даже летний отпуск провела одна. И предположения подтвердились. «Мне нечего комментировать, - сказала Елена Литвин. - Это фраза была брошена с тем, чтобы перестали меня сватать за первого встречного. Потому что второй раз я дочь спикера и являюсь желанной невестой?! Я сказала, хватит меня мучить, я выхожу замуж. И это было сказано, лишь бы не сватали меня, а СМИ интерпретировали это другим образом». Но вот не счет своей второй половинки Елена таки умолчала, добавив лишь, что замуж не собирается.