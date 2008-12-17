Рабинович пообедал с Черновецким за 50 тыс. долларов

На Западе давно уже пользуются популярностью благотворительные ужины со звездами и политиками. Американские президенты регулярно проводят публичные встречи с предпринимателями, пополняющими бюджет страны, и публикуют фото в прессе. Опыт не так давно распространился и на Россию. Например, голливудский актер Хью Грант купил в прошлом месяце ужин с экс-президентом Михаилом Горбачевым за 250 тыс. евро. Деньги пошли на благотворительность. Как сообщил Леонид Черновецкий, сегодня впервые в истории Украины бизнесмены получили возможность отобедать со звездным мэром всего за 50 тыс. долларов каждый. За сегодняшний обед он понадеялся заработать полмиллиона. Как и ожидалось, в обед к ресторану «Марио» в центре Киева съехались дорогие машины. Джипы привозили своих хозяев, охрана открывала двери, мужчины и женщины быстро проходили мимо камер. У входа в ресторан даже пытался припарковаться автомобиль «Бентли», но, увидев огромную толпу журналистов, быстро развернулся и уехал. Самым последним на своем свежекупленном «Роллс-ройсе» стоимостью в 1 млн. долларов прибыл мэр Черновецкий. Достоверно неизвестно, скольким представителям бизнеса предложили поучаствовать в благотворительном обеде и кто из них согласился. Самым публичным и известным лицом, приехавшим отобедать с Леонидом Черновецким, оказался президент футбольного клуба «Арсенал» Вадим Рабинович. Была тут и представительница компании, владеющей сетью казино «Олимпик». Имена остальных не разглашались, а широкой общественности эти люди не известны. И пока представители социально-активного бизнеса кушали в ресторане, журналистов, мерзнущих на морозе в ожидании окончания обеда, пустили в подвал здания, предложив им чай-кофе и бутерброды с колбасой и сыром. Угощения для гостей были за счет мэра. В самом же ресторане цены не низкие. Гостям мэра наливали итальянское шампанское «Adami» по 420 гривен за бутылку, а самый дешевый салат в меню стоил 84 гривен, суп от 53 до 240 гривен. В основном же цены в пределах 400 гривен. Одно из самых дорогих блюд отмечено ценой в 936 гривен – рыбное блюдо.Мэр пообещал сделать такие обеды регулярными, на очереди - благотворительные ужины с его замами. Кстати, ресторан «Марио» довольно популярен среди политиков. Например, народный депутат от БЮТ Наталья Королевская как-то праздновала здесь свой день рождения. Любит его и сын президента Андрей Ющенко.