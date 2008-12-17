Женщина Балоги родила девочку

26-ти летняя нардеп Леся Оробец родила дочку. Вес первенца - 3 кг 920 граммов, рост - 56 см. Малышка появилась на свет 16 декабря о 16.07 в частной клинике «Исида». Здесь рожала и заместитель киевского мэра Ирэна Кильчицкая. Роды в этой клинике обходятся примерно в 10 тыс. долларов. В настоящий момент мама чувствует себя хорошо, хотя поволноваться родным во время родов все таки пришлось. Большие габариты младенца заставили делать роженице кесарево сечение - после почти суточных схваток. Дочку назвали Софиею только после ее рождения. «Давать имя существу, которое только и знает, что в бок толкаться, спешить не стоит. С малышом нужно пообщаться. Вот когда заглянула в ее глаза, тогда и поняла – София», - говорит Оробец. Как известно, член группу «Единый центр» Леся Оробец исполняла депутатские обязанности даже во время декретного отпуска. Скоро маму с девочкой выпишут с роддома. Они вернутся домой, где кстати, для ребенка уже давно готова комната. «Комната универсального цвета, выполнена в светло-бежевых тонах, потому что я имею планы на детей. Если Господь даст, то это явно не последний ребенок. Минимум трое, а там сколько смогу. В идеале пятеро», - совсем недавно еще рассказывала госпожа Оробец .