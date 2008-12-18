За Евгением Червоненко тянется шлейф духов

Прическа Евгения Червоненко дает мало материала для критики. Она всегда одна и та же, разве что за последние пять лет прибавилось седины на макушке. Заметно, что Евгений Альфредович следит за своей внешностью весьма ревностно: как только волосы начинают чрезмерно курчавиться, немедленно отправляется к парикмахеру. Одевается политик правильно. Все костюмы Евгения Червоненко дороги и хорошо на нем сидят, рубашки выглажены, манжеты аккуратны. Но где-то на периферии сознания подспудно бьется мысль: перед нами – имиджевое насилие. По Евгению Альфредовичу просто плачет спортивный костюм с лампасами или кожаная гоночная куртка. О таких людях в старой Англии говорили: «Слишком крепко сложен для джентльмена». Застегивать их на все пуговицы официального дресс-кода – все равно, что заключать в клетку дикого зверя: он может стать ручным, но никогда не будет домашним. Время от времени он может появиться в экзотических нарядах, вроде расшитого золотом узбекского халата, но большую часть публичного времени все же придерживается официального стиля. Пытаясь бороться с неконтролируемым ростом живота, Евгений Червоненко когда-то очень любил двубортные костюмы, но теперь их не носит: немодно. Зато, памятуя, что черный цвет стройнит, летом часто надевает светлые костюмы под черную рубашку. Как ни странно, в таком наряде ему очень хорошо. А вот полосатая одежда ему категорически не идет – впрочем, у Евгения Альфередовича, похоже, на этот счет свое мнение. Отдельная тема – галстуки. Их много, они дороги и изысканны. Также заметно, что постсоветские «удавки» господин Червоненко не жалует абсолютно. Явных предпочтений в цветах и рисунке тут не прослеживается. Это может быть и полоска, и узор. Но лучше всего ему в ярко-красных галстуках – о чем он, похоже, знает. Изредка, на особо торжественные мероприятия, Евгений Червоненко надевает бабочку. Правда, в ней политик похож на сытого, довольного кота – и смотрится, хоть и обаятельно, но весьма комично. Впрочем, главный принцип подбора галстуков – контрапункт с остальным ансамблем – Евгений Альфредович понимает, и использует вполне грамотно. Мужскую косметику и парфюмерию мы обычно не анализируем, но здесь сделаем исключение. Духи у политика очень дорогие, но и пользуется он ими сверх всякой меры. Шлейф изысканного аромата тянется гораздо дальше, чем принято в хорошем обществе. Очевидно, действует принцип «хорошего много не бывает». Зато украшений Евгений Червоненко не носит. Разве что массивное обручальное кольцо. Постоянный аксессуар – сигарета в углу рта. Эпизодический - очки для чтения. Их первый заместитель председателя КГГА предпочитает в легкой прозрачной оправе. На солнце носит очки с затемненными стеклами: их у него много, и подбирать он их умеет. А вот часы у новоиспеченного чиновника вызывающе дорогие, но Евгений Червоненко, никогда не скрывал тяги к эксклюзивным вещам. Иногда на руке политика можно увидеть швейцарские золотые "Bovet" из турбийоном. Иногда – модель часов из коллекции "Fleurier", изготовленную с 18-каратного розового золота. Минимальная цена такого хронометра – 100 тысяч долларов. Может, и не скромно – зато уж точно со вкусом. На заглавной - ФОТО «Новинар»