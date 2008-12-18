Франчук и Ефросинина носят до плеч

Несмотря на то, что длинные волосы женщину украшают, наши барышни стали стричься короче. Возможно, зимой с более короткими волосами удобнее, а возможно появился новый тренд. Совсем недавно в одном из ювелирных бутиков Киева гости могли лицезреть телеведущую Машу Ефросинину не с длинными темными волосами как прежде, а со стрижкой «до плеч». Спустя пару дней в люди с такой же длиной волос вышла и «Мисс Украина-97» Ксения Кузьменко. Даже стало непонятно, кто под кого «закосил» и что это на барышень нашло. Может, концы посеклись ? Если вспомнить женщин, часто бывающих на тусовках, то окажется, что очень многие живут с такой стрижкой. Разве что волосы у них то становятся короче, то чуть отрастают. Например, дочь экс-президента Украины и жена олигарха Виктора Пинчука Елена Франчук как раз из таких. Пловчиха и светская тусовщица Яна Клочкова тоже стоит с ней в одном ряду. Только первая блондинка, а у второй рыжеватые волосы. Ресторатор и жена футболиста Владислава Ващука Маргарита Сичкарь уже много лет ходит с одной и той же длинной волос. Впрочем, так же как и экс-советник президента Ющенко, а теперь замначальника управления в его Секретариате Людмила Харив и жена экс-министра экономики Марина Кинах. Супруга народного депутата Николая Катеринчука уже давно в этих рядах, а с ней солидарны народный депутат Елена Бондаренко и Ирина Данилевская - глава оргкомитета Сезонов моды. Почти до плеч волосы и у нардепа Анны Герман, но сегодня они несколько короче у остальных дам, нами рассматриваемых. Отдельно заслуживают внимания барышни со стрижкой «каре», но об этом уже в другой раз.