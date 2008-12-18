Смена стиля пошла Анне Герман на пользу

В этот раз у парламентских мужчин спрашивали, кого из народных избранниц они считают самой стильной. Этими мужчинами стали Юрий Кармазин (НУ-НС), Юрий Гнаткевич (БЮТ), Андрей Парубий (НУ-НС), Василий Киселев (ПР), Руслан Князевич (НУ-НС), Тарас Чорновил (ПР), Владимир Яворивский (БЮТ), Вадим Колесниченко (ПР), Юрий Мирошниченко (ПР), Валерий Баранов (Блок Литвина), Валерий Писаренко (БЮТ), Спиридон Килинкаров (КПУ), Николай Круглов (ПР), Александр Голуб (КПУ), Ярослав Сухой (ПР), Леонид Грач (КПУ), Нестор Шуфрич (ПР), Олег Зарубинский (Блок Литвина) и многие другие. И вот что получилось. Мнения мужчин разделились. Среди претенденток на победу в этой номинации называли и Оксану Билозир, и Ксению Ляпину, и Елену Лукаш, и Ольгу Боднар, и Инну Богословскую. Однако в тройку лидеров попали следующие парламентские дамы. Первое место у регионалки, представительницы Западной Украины Анны Герман. Она любительница дорогих брендов и стильных укладок. Мужская половина Верховной Рады отмечает, что Анна не так давно поменяла стиль, что пошло ей на пользу. Одежда, прическа, макияж – все у Герман по высшему разряду! На втором месте молодая депутат из БЮТ, мать двоих детей Наталья Королевская. А на третьем – также регионалка и самая молодая из трех 28-ми летняя бездетная Ирина Бережная. Обе девушки родом из Луганска. А сама победительница призналась, что, идя в парламент меньше всего думает о стиле. «Я очень удивлена, что стала победительницей в этой номинации, - сказала Герман. – В парламенте меньше всего думаешь о том, о чем вы сейчас сказали».