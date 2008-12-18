Тимошенко и Осадчая на «одинаковых» позициях

Журнал «Публичные люди» уже пятый год подряд выдает альманах «Лица Украины». Уникальность издания этого номера состоит в том, что рейтинг самых популярных людей Украины составляли журналисты. Так, разделом «Политика» занимался коллектив издания «Главред». Он же был ответственный и за лица «Регионов». По мнению «Главреда» именно Виктор Ющенко, Юлия Тимошенко, Виктор Балога, Владимир Литвин, Давид Жвания, Александр Лавринович, Виктор Медведчук и Анатолий Гриценко стали самыми выдающимися персонами, которые привлекли внимание в уходящем году. В «Регионах» такими людьми стали Леонид Черновецкий, Геннадий Кернес, Михаил Добкин, Сергей Куницин, Николай Палийчук, Петр Олийнык, Александр Антипов и Вера Ульянченко. Всего 18 известных СМИ взяли участие в создании альманаха «Лица Украины 2009. Новый журналистский взгляд». Они отметили 357 самых популярных лиц и объединили их в 20 тематических групп. Но один и той же персонаж смог попасть в несколько разделов. Например, Юлия Тимошенко и Катя Осадча стали «трижды» «лицом Украины». Журналисты отнесли Премьер-министра Украины к «Политике», «Киеву» и «Армии», а телеведущую к - «Медиа», «Светской жизни» и « Моде». Но больше всего, по мнению представителей самых авторитетных СМИ, в проходящем году отличился Виктор Пинчук. Весь год он брал активное участие в бизнесе, искусстве, шоу-бизнесе и светской жизни. Кстати, команда телекомпании «Эра», которая готовила рубрику «Светская жизнь» назвала Виктора Пинчука и Елена Франчук «идеальной парой года». Но по мнению главного редактора журнала «Публичные люди» Натальи Влащенко, в нашей стране нет ни одного человека, которого можно было бы назвать «Лицом года». «Сегодня ни один публичный человек в Украине не заслужил звания быть на вершине альманаха. Особенно это касается политики и власти. Лично у меня есть симпатии в тех сегментах, которые касаются творческих людей: артистов, режиссеров, писателей, которые много сделали для того, чтобы Украина осталась Украиной. Спортсмены и наша команда параолимпийцев - это люди, которые у меня вызывают восхищение. Не хочу называть конкретные фамилии, потому что обязательного кого-то забуду, но в политике никаких сантиментов точно». Над созданием альманаха журналисты работали целый год. «Мы полностью положились на наших коллег. Например, «Главред» работает в политике, а «Юридическая газета» имеет дело с юристами, поэтому они знают конъюнктуру. В следующем году мы будем привлекать зарубежных экспертов, проводит голосование в Интернете, для того чтобы мнение народа тоже прозвучала», - говорит Наталия Влащенко.