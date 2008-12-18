Черновецкий сэкономил на дипприеме

Киевский глава Леонид Черновецкий устроил ежегодный дипломатический прием. На мероприятии ожидалось присутствие около 600 гостей. Из существующих 68 посольств в Киеве свое участие в деловом приеме подтвердили 59 их представителей, из них присутствовали 23 посла. Отказался прийти на прием единственный посол США Вильям Тейлор из-за корпоратива в посольстве. «Неподготовленной» пришла и супруга мэра Черновецкого Алина Айвазова. «Я только сегодня узнала о приеме. Поэтому не успела привести себя в порядок», - рассказывала мэрша. Однако на плечах ее была меховая накидка из шиншиллы, а руки, уши и волосы украшали бриллианты. Жена миллиардера может себе такое позволить. В этом году дипломатический прием отличается от всех предыдущих, которые приходят каждый год в мэрии, «более теплой речью и менее дорогим столом», как отметил сам Леонид Черновецкий. «Я экономлю на всем - это не деньги киевлян. Это жлобство топтаться ногами по икре, когда народ голодает?», - спрашивал он. В то же время, на вопрос о том, сколько стоил мэрии стол, градоначальник не смог сказать: «Не знаю точную сумму, но в половину меньше обычной… ». На вопрос, будет ли на столах икра, Черновецкий заверил: «Икры не будет – дорого стоит. Будет украинское сало. Мы ж патриоты». Однако оказалось, что мэр не был особо в курсе по поводу меню приема, ведь на столах, на самом деле, были бутерброды с маслом и деликатесом, пишет «Главред-Столица». За столом по правую сторону Черновецкого стояли Чрезвычайный и Полномочный посол Российской Федерации Виктор Черномырдин, а также его два первых зама – Анатолий Голубченко и новоназначенный Евгений Червоненко. По левую сторону от мэра его сопровождали его дети - Степан и Кристина, жена Алина Айвазова, а также двое внуков, названных в честь своих бабушки и дедушки - Алина и Леня. Кстати, день приема дипломатов в мэрии совпал с днем рождения дочери Леонида Черновецкого Кристины. Леонид Михайлович рассказал, что поздравил дочку и подарил ей любимые красные розы.