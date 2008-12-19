Виктор Медведчук поднялся в рейтинге

Самым влиятельным человеком в Украине стала Юлия Тимошенко, которая на протяжении года демонстрировала не только напористость в достижении своих целей, но и умение идти на компромиссы. Прошлогодний же победитель – Виктор Ющенко занял второе место. Завидную стабильность в рейтинге самых влиятельных украинцев демонстрируют Ринат Ахметов и Виктор Янукович, которые за год не утратили свои позиции. Очевидно, мировой финансовый кризис побудил украинских олигархов к более энергичной деятельности на политической арене. Ведь теперь многие из них смогут сохранить свой бизнес только с помощью государства и его финансов. Небывалая активность, которую проявляли загадочные бизнесмены Игорь Коломойский и Дмитрий Фирташ в этом году, усилила их позиции в рейтинге. И даже немного отставший от них Виктор Пинчук, тем не менее, сумел удержаться в первой десятке. Немного опустился в рейтинге глава президентского Секретариата Виктор Балога, буквально недавно проигравший партию своим оппонентам. Во многом это случилось благодаря Владимиру Литвину, который успешно реализовал свою парламентскую «золотую акцию» и, став спикером Верховной Рады, вплотную приблизился к первой пятёрке. Но, пожалуй, самым большим открытием года стал Леонид Черновецкий, который благодаря повторной победе на выборах киевского мэра впервые вошёл в десятку влиятельнейших людей Украины. В рейтинге избираемыми политиками являются 70 человек в списке, а из числа чиновников, то есть назначенных на госслужбу, к влиятельным причислены только 38. 50 участников – крупные бизнесмены, и многие из них упоминались в рейтинге самых богатых украинцев. К судебной власти имеют прямое отношение 19 фигурантов рейтинга, а к силовым ведомствам – 8. Наименьшее представительство (6 человек) – у лиц духовного звания, учёных (5) и артистов (2).