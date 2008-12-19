Лигачова назвала «Выкидыша года»

Журнал «Телекритика» и издание «Дуся» в очередной раз раздавали премии телевизионщиках. Вечеринка, на которую приглашались все номинанты, проходила в пивном заведении на Печерске. Гостей угощали коньяком и ликером, а они размышляли на тему кризиса: на каком канале и сколько человек уволили. Все эти кризисные обсуждения, а также то, что многие яркие личности не явились в этот кабачок, не помешали ведущим вечера вручить следующие премии: «Прорыв года» - глава правления канала «СТБ» Владимир Бородянский за проект «танцуют все!». «Кадровиком года» – гендиректор «1+1» Александр Ткаченко за массовые увольнения «Выкидыш года»- экс-ведущий новостей на ТРК «Киев» Игорь Пупков (его уволили после интервью сайту «Дуся») «Мать Тереза года»- экс-репортер «1+1» Леся Сакада-Островская «Синекура года» - ведущие «1+1» Вячеслав Пиховшек и Анатолий Борсюк за то, что получают на канале зарплату, не имея при жтом собственныхпроектов. «Реанимацией года» назвали актера Андрея Данилко за его проект на ТРК Украина. Наталия Лигачова определила «Забвение года», «Велосипедист года» и «Акселераты года». А вот «НеПАРОЙ года» стали народный депутат Анна Герман и журналист Мустафа Найем (за скандал с домом Герман). Проводили здесь и конкурс «Мисс Дуся-2008» и «Мистер Дуся -2008», в которых победили Лидия Таран и Олег Дейнека. Наталия Лигачова собрала полный зал гостей. Видели здесь и народного депутат Ирину Геращенко, пресс-секретаря СБУ Марину Остапенко. Гулял залом ведущий «Свободы» на ICTV Андрей Куликов, а Игорь Пелых тихонечко попивал коньячок. На минутку забежал и шоумен Игорь Посыпайко.