Подружка Ющенко в синем платье (ФОТО)

В то время, когда газеты и журналы либо сокращают тиражи, либо просто прекращают свое существование, некоторые наоборот - открываются. Например, скоро в продажу поступит новый журнал на 220 страниц о моде и роскоши. А презентацию первого номера журнала провели в одном из кафе в центре Киева. Среди гостей вечера был преимущественно творческий бомонд: дизайнеры Виктория Гресь, Лилия Пустовит, Светлана Бевза, Андре Тан, Алексей Залевский и Лилия Литковская. Не могли пропустить событие владелица « Дома роскоши Villa Gross», дочь спикера Елена Литвин и дочь главы Соцпартии Александра Мороза Руслана Мороз с мужем. Телеведущая Маша Ефросинина пришла с сестрой Лизой, которая «дружит» с сыном президента Андреем Ющенко. Не могли не придти на вечеринку глянца певица такие же «глянцевые» Светлана Лобода, глава оргкомитета UFW Ирина Данилевская, художники Илья Чичкан и Маша Шубина, Василиса Фролова, а также актер Оста Ступка. Ну и как же на празднике красоты без директора конкурса «Украина-Вселенная» Анны Филимоновой. По материалам "Светской жизни"