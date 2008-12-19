Бывшая жена Арфуша «выбивает» с него деньги

Ради Лиды Петровой, экс-ведущей канала M1 издатель журнала «Папарацци» Валид Арфуш ушел от первой жены, с которой у него двое детей. А недавно он разошелся и с Лидой. Валид допускает, что развод c последней женой - наказание за то, что уделял ей мало внимания. Сам Арфуш заявлял, что «Лида ушла от меня, забрав вещи и ребенка. Она творческий человек и ей хотелось бы реализоваться самостоятельно, возобновить карьеру. Я уважаю ее решение. Я очень люблю ее и знаю, что она меня тоже любит, хотя, быть может, и в меньшей степени. В ту пятницу, перед тем, как она ушла, мы оба обнялись и плакали, а Эмили, обняв нас, плакала вместе с нами». При этом сама Лида созналась, что уходила от Валида уже дважды, пишет tsn.ua. В настоящий момент она живет в однокомнатной квартире на Севастопольской площади. За три месяцев обитания там заплатил Валид, он также оставил Лиде автомобиль «Ягуар». «Валид забрал водителя, который возил дочь в танцевальную школу - говорит Лидия. - Теперь вожу ее сама, хоть у меня куча работы. Последние два недели Валид не дал ни копейки на Эмиле. Мне нужно унижаться, звонить, просить, писать, и только потом он даст те «вонючие» 300 долларов на неделю».