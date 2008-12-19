Новый год Червоненко отпразднует без черной икры

Новоиспеченный первый зам председателя КГГА Евгений Червоненко на зимние праздники останется в Украине. Новый год он традиционно будет праздновать в Карпатах. «В горах у меня есть время поводить вертолет, покататься на лыжах. Там есть специальная зимняя траса, куда я вывожу свою машину Mitsubishi Evolution и катаюсь», - рассказал Евгений Альфредович «Stolitsa.Glavred». Кстати, на новую работу в КГГА зам Черновецкого ездит на собственном автомобиле Audi А8 2004 года выпуска. В Карпатах президент Федерации Автоспорта Украины будет отдыхать вместе с женой Ниной, дочерью Александрой, сыном Кириллом и маленьким 8-месячным Альфредиком. «Большего счастья мне не надо, когда вся семья возле меня», - продолжает Червоненко. Правда, шиковать на праздники Червоненко не собирается. Например, на столе не будет самосвалов черной икры. И дело не в кризисе, хотя и этот фактор дает о себе знать даже Червоненко, а потому что деликатес вредный. «Я вообще ее не ем икру, потому что она повышает холестерин в крови. Да и для режима в спорте нельзя», - объясняет профессиональный гонщик. И тут же комментирует слова других политиков, которые будут «бедовать» на праздники. «Я не люблю лжи и лицемерию. Не правда, когда политики рассказывают, что у них буде на столе черный хлеб и кусочек сала. Даже у простых людей такого не будет. Будем создавать себе праздник, жить и гулять, как это было всегда. Тяжело будет после Нового года, но без праздника человек не имеет энергетики бороться с трудностями». «Самое главное, что будут за столом мои друзья и близкие. Вот это не купишь ни за доллары, ни за гривны. Будет елка, будет снег. Мы поедим кататься на лыжах», - говорит Евгений Червоненко.