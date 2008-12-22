Святой Николай принес президенту халат

Президент Виктор Ющенко весь год был послушным и заслужил подарок. Презент он получил от Святого Николая. Под своей подушкой Президент нашел халат, пишет ТСН. Об этом он рассказал одаренным детям, с которыми встречался по случаю Дня Святого Николая. «Я хочу честно сказать - Святой Николай мне принес один подарок, и положил около подушки халат. Думаю, что, возможно, и жена моя имела отношение к этому подарку, а возможно, сам Николай», - сказал президент. В то же время он рассказал детям, что главнее всего для него не столько стоимость подарку, сколько внимание, проявленное к нему близкими людьми. «В моем возрасте не столько ценны сами подарки, как внимание, которое стоит за этим подарком. В моем возрасте радуешься даже маленькому пустяку, который ничего не стоит. Вопрос не в цене подарка, и вопрос не в том, что ты хочешь. Большинство с того, что я хочу, я и так могу сделать, потому что я уже в таком статусе», - сказал Ющенко.