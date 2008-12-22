Тарасик Ющенко говорил с Санта Клаусом на английском (ФОТО)

Суббота стала праздничным днем для многих маленьких киевлян: они смогли увидеть настоящего Санту, который приехал в украинскую столицу из Финляндии по приглашению экс-спикера Арсения Яценюка. Сначала иностранный Дед Мороз засветил гирлянды на главной киевской елке, потом отвез подарки детям в городские интернаты, а вечером поучаствовал в светском рауте, организованном для малышей знаменитостей в Кукольном театре. На вечеринке царило предновогоднее настроение. Среди гостей были Лилия Подкопаева с сыном Вадиком, Ольга Сумская с мужем Виталием Борисюком и младшей дочкой Аней, красавица телеведущая Инна Цимбалюк и олимпийская чемпионка по спортивной гимнастике Стелла Захарова с дочкой Кристиной. «Я рано перестала верить в Деда Мороза, потому что дети спорта быстро взрослеют, - рассказала «КП» Захарова. - Но считаю, что дети должны верить в Деда Мороза, Санта-Клауса, святого Николая как можно дольше. Сегодня я счастлива, что и сама наконец-то увидела настоящего Санта-Клауса». Малыши с восторгом трогали сказочного гостя за бороду и фотографировались на память, не забывая заказать подарок. В этой суматохе очень скромно вели себя дети президента Виктора Ющенко - Тарасик, София и Кристина, которые пришли на праздник вместе с мамой Катериной Ющенко. Дети подождали, пока схлынет поток желающих пообщаться с настоящим Сантой, и только потом подошли к сказочному гостю. Что загадали девочки, осталось секретом, а вот Тарасик громко рассказал, о чем мечтает. «Мне так хочется скейтборд», - на чистом английском попросил Санту о подарке младший сын президента. К слову, даже взрослые, на мгновение поверив в сказку, присаживались рядом с Санта-Клаусом и загадывали желания. Пообщаться с важным гостем удалось и организатору праздника Арсению Яценюку. «Я со своими подарками сам разберусь, а вот самым лучшим подарком для меня сейчас стала та атмосфера, которая присутствует здесь. Люди улыбаются - и это лучший подарок», - сказал экс-спикер. Кстати, на Новый год семья Яценюк готовится нанести «ответный визит» Санте и посетит Лапландию. А вот Рождество Арсений Петрович встретит на родине. «На Рождество вся наша семья собирается вместе, дети относят крестным вечерю, ходим в церковь».