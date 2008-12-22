Ахметов и Крутой привезли детям подарки (ФОТО)

22 декабря 2008, 14:05

Украинский олигарх и российский композитор побывали в Донецке

«Настоящий кризис - это не когда падают биржевые котировки, а когда возникает дефицит человечности. Помощь тем, кто нуждается, нельзя отложить на потом. Нас так приучили к тому, что «дети - это наше будущее», что мы действительно в это поверили. Но это не так. Дети - это наше настоящее и за будущее, их будущее отвечаем мы», - сказал Ринат Ахметов и отправился засыпать подарками донецких детишек. Вместе со своим другом Игорем Крутым украинский олигарх посетил родную школу, проведал ребят в детском доме и привез подарки в школу-интернат. Рината Ахметова ждали, как Святого Николая, потому что именно в этот день проходит ежегодная благотворительная акция «Шахтер» – детям!». По доброй традиции президент ФК «Шахтер» Ахметов и Крутой приезжают в гости к ребятам, которые лишены родительского внимания и тепла. Свое праздничное турне Ринат Ахметов и Игорь Крутой начали с посещения родной школы президента ФК «Шахтер» № 63. Гостей с нетерпением ждали и учителя Рината Леонидовича, и ребята. Гости вспомнили свои школьные годы и заглянули немного в будущее. Скоро воплотится в жизнь «школьная мечта» о новом современном учебном комплексе, проект и строительство которого спонсирует Ринат Ахметов. Не мог Ринат Ахметов не заглянуть в родной класс, где ребятишки поставили пару номеров из школьного репертуара 80-х годов. После школы именитая делегация отправилась в детский дом № 1, где сегодня живут 43 малыша. Помощь этому учреждению активно оказывалась все эти годы в ходе акции «Шахтер» - детям!». А Ринат Ахметов и Игорь Крутой были здесь в 2003 году. Гости сразу отметили, что многое изменилось с тех пор. Главное – чему порадовались и дирекция, и гости - все больше и больше малышей находят свои семьи! Благодаря этому количество детей в детском доме по сравнению с 2003 годом уменьшилось почти на треть! Завершилась поездка президента ФК «Шахтер» и его друга-композитора визитом в школу-интернат № 3 Донецка. Уже три года в рамках широкомасштабной программы «Шахтера» под названием «Школьный Клуб» там существует фан-секция «горняков». Ребята ездят практически на каждый домашний матч любимой команды, изучают историю клуба и правила игры в футбол на специальных еженедельных уроках. Маленькие фанаты, а их здесь около 80-ти, активнее всех поддерживали «Шахтер», участвовали в различных клубных мероприятиях, побеждали на олимпиадах и брэйн-рингах, посвященных истории клуба. Гости посмотрели тренажерный зал, подаренный интернату пару лет назад футбольным клубом «Шахтер», и фотовыставку, иллюстрирующую трехлетнюю историю секции. В свою очередь Ринат Ахметов вручил фан-секции памятный сувенир – фото команды ФК «Шахтер» лично подписанное им для ребят из 3-ей школы-интерната. По материалам сайта Благотворительного фонда «Развитие Украины»

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