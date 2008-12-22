Черновецкий и медведи зажигали на главной площади страны

Устанавливать зеленую красавицу высотой в 35 метров стали еще в ноябре, а монтировать ее начали 8 декабря. Как говорят киевские власти, столичная елка - самая высокая в Европе. На сооружение зеленой красавицы ушло 450 обычных елок, ее украсили тремя сотнями елочных игрушек. Кстати, оказывается, живую установить дешевле, чем искусственную. Стоимость приобретения и установки последней обошлась бы в 3, 5 млн. гривен. Программа первого рождественского вечера на Крещатике в этом году была экономная. В параде Дедов Морозов участвовали волонтеры, а на сцене фольклорные коллективы чередовались с малоизвестными группами и певцами. С погодой организаторам вечера повезло – один градус мороза, мелкий снег – и не холодно, и новогоднее настроение. Майдан был переполнен. На сцене «зажигали» фольклорные детские и взрослые коллективы. За редким исключением появлялись звезды не первой величины вроде Анжелики Рудницкой. Большинству киевлян этот репертуар понравился. Интересно, что киевляне на Майдане были уверены, что зажигать главную елку страны будет Ющенко, а не Черновецкий. Тут появился и Санта из Лапландии на карете. Повозка останавливалась каждые десять метров, и детишки могли сфотографироваться с помощниками Санты – «белыми медведями». На сцене Йоулопукки и мэр Киева, вероятно, должны были «включить» елку вместе, но сделал это один Черновецкий. «Нравится ли вам мэр Киева?», – спросил Черновецкий и вместо ответа услышал хохот. Дальше Леонид Михайлович заявил, что он «навсегда прописал Санта Клауса в Киеве». Забыв, кстати, что в столицу финского Деда Мороза привез Фонд Арсения Яценюка. Да и из киевского мэра вполне мог бы получиться Дед Мороз.