Ющенко, Клинтон, Путин - специально для журнала «Главред»

В Киеве презентовали юбилейный, сотый номер журнала «Главред». Этот выпуск в корне отличается от всех предыдущих, да и от других украинских изданий. Идея появилась всего полтора месяца назад, и за это время редакция успела связаться с массой влиятельных и интересных людей. В итоге получилась история Украины двух последних лет в лицах. В этом номере присутствуют люди, которые, по мнению редакционной коллегии, оказали влияние на жизнь страны в той или иной сфере. Что касается самого процесса подготовки журнала к печати, то премьер России Владимир Путин мгновенно согласился написать эссе про своего кума Виктора Медведчука. Так же поступил и голливудский актер Брюс Уилисс, который написал свои размышления о боксере Владимире Кличко. О его брате Виталии Кличко высказался экс-президент США Билл Клинтон. А вот нынешний госсекретарь США Хиллари Клинтон отказалась делится своим мнением по поводу украинских политиков. С некоторыми президентами было не так просто связаться. Глава украинского государства Виктор Ющенко написал про президента США Джорджа Буша, а президент Литвы Валдас Адамкус про украинского президента. Интересно, что президент Грузии Михаил Саакашвили согласился рассказать, что он думает о Леониде Черновецком. Последний, в одном из своих интервью утверждал как-то, что все в его семье есть грузины. Российский актер Михаил Боярский размышлял о капитане питерского «зенита» Анатолии Тимощуке, а писатель Пауло Коэльо – об украинском олигархе и меценате Викторе Пинчуке. В юбилейном номере журнала «Главред» есть эссе и польского режиссера Криштофа Занусси об украинском актере Богдане Ступке. Кстати, автор прислал по факсу оригинальный текст: 6 страниц рукописного текста на польском языке. Выпуск получился уникальным, а каждому из его авторов, будь то президент, писатель или глава Нацбанк Польши (написал о главе НБУ Владимире Стельмахе) отправят по экземпляру в подарок. А так увеличенный тираж издания можно будет свободно купить на протяжении следующих двух недель.