С кем Нестор Шуфрич ходит в кино? (ФОТО)

Красная дорожка. Много знаменитостей. Камеры направлены на именитых зрителей. Съемочная группа представляет свое новое творение. Идет премьера фильма. И чем больше знаменитостей впервые смотрят данный фильм, тем больше зрителей потом придут в кинотеатр. Даже можно сказать, что по количеству vip-персон на премьере можно судить о качестве фильма. А, судя по тому, кто пришел посмотреть новый фильм Федора Бондарчука «Обитаемый остров», фильм действительно стоит внимания. Среди зрителей был народный депутат Нестор Шуфрич. В зале он сидел рядом с коллегой по фракции Ириной Бережной. Возле регионалки разместился Глава совета НБУ Петр Порошенко с женой Мариной. «Не отходя от кассы» следует заметить, что в последнее время Марина Порошенко заметно похорошела, помолодела и носит юбочки выше колен. Народные депутаты Ирина Геращенко и Ольга Герасимьюк, директор компании Star Media Entertaiment Алексей Гончаренко, телеведущие Алла Мазур и Людмила Добровольская, актер Богдан Ступка и певица Руслана тоже были в числе зрителей-судьей. По красной дорожке прошелся и генеральный продюсер фильма Александр Роднянский под ручку с женой. По материалам сайта «Светская жизнь»