Янукович и Тимошенко отказались от еды

Лидер Партии регионов Виктор Янукович и в церковь приходит свечку поставить, и пост старается блюсти. Как-то, будучи еще премьером, Виктор Федорович приглашал к себе в гости журналистов и угощал их, чем Бог послал, а сам лишь чаек пил - тогда был строгий пост. Премьер-министр Юлия Тимошенко в церковь ходит, но особо это не афиширует. Когда-то Юлия Владимировна рассказывала, что постится с большинством своего Кабмина. Экс-спикеру парламента Арсению Яценюку, которого считают человеком верующим, не всегда удается соблюдать пост: «Мне за неделю столько крови выпивают, что если я еще буду пост соблюдать, буду, наверное, светиться». Строго постится мэр Харькова Михаил Добкин. Причем не только в еде, но и в поступках, а освободившаяся энергия только помогает ему в работе. Глава наблюдательного совета Нацбанка Петр Порошенко известен в политической тусовке своим строгим соблюдением традиционных постов, но сам не любит об этом рассказывать. А вот среди парламентариев постятся далеко не все, хотя в буфете Верховной Рады в период постов готовят специальные блюда: рис с овощами, овощное рагу, рыбу. Коммунистам часто идеология не позволяет, демократам - нервные нагрузки из-за постоянных переговоров о коалиции. Регионал Дмитрий Табачник рассказал, что старается держаться духовно, а вот в еде ограничивать себя не может - должен восстанавливаться после авиаперелетов. Нашеукраинец Николай Катеринчук, например, не постится в принципе. Нардеп от БЮТ Владимир Бондаренко говорит, что вся его семья придерживается поста. Не едят мяса, могут себе позволить только молокопродукты, например сыр. «Более того, мы с супругой занимались изучением этого вопроса, и оказалось, что все-таки можно есть рыбу: ведь первые христиане - евреи и греки - не ели теплокровных животных, а только морепродукты». Нардепу сложнее всего сдерживаться в плане грязных слов, мыслей и поступков. «Когда включаю телевизор и вижу на экране эту вакханалию пошлого юмора…» Лилия Григорович с фракции НУ-НС всегда соблюдает посты, в том числе и нынешний - Филипповку. Но в этот раз она сорвалась из-за финансового кризиса и начала есть шоколад. «Увы, я понимаю, что это не очень-то правильно, но поделать ничего с собой не могу: он поднимает настроение. А вот мясомолочных продуктов не ем. Особенных блюд я в пост не готовлю. Рис с овощами, каши, постные супы - вот, собственно, и все мое активное меню», - рассказывает депутат. Нардеп от Партии регионов Ирина Бережная постится уже 8 лет и начала это делать еще задолго до того, как религиозность вошла в моду. Причем когда начинала, была еще студенткой. Тогда у сверстников и друзей Бережной были совсем другие интересы. «Многие удивлялись: зачем тебе это? В ресторанах, кафе в то время еще не предлагали специальное постное меню, а когда я просила приготовить что-то постное, иногда смотрели, как на сумасшедшую. Сейчас с этим гораздо проще. Кроме того, я все-таки делаю себе исключение и ем в пост рыбу. Дело в том, что у меня есть некоторые ограничения из-за здоровья, да и при работе, связанной с умственной деятельностью, фосфор, содержащийся в рыбе, необходим».