Петр Симоненко чертовски обаятельный!

Журналисты предложили народным депутаткам Украины определить, кто среди парламентских мужчин самый обаятельный. Народные избранницы, выбирая претендента на победу, немного растерялись. Они отмечают, что в парламенте довольно много обаятельных мужчин, и выбрать кого-то одного – довольно сложно. Но респондентки Лилия Григорович (НУ-НС), Алла Александровская (КПУ), Ксения Ляпина (НУ-НС), Инна Богословская (ПР), Ольга Боднар (БЮТ), Елена Лукаш (ПР), Оксана Билозир (НУ-НС), Ирина Бережная (ПР), Ольга Герасимьюк (НУ-НС) и другие постарались. И вот какая тройка лидеров получилась.

Первое же место и золотую медаль завоевал лидер фракции КПУ Петр Симоненко. Несмотря на то, что Петр Николаевич вошел в тройку лидеров еще в одной номинации Интернет – сайта «ForUm» в номинации «Пессимист года», народные избранницы отмечают, что легкий налет пессимизма не мешает ему быть чертовски обаятельным!

На втором месте опять же представитель НУ-НС Николай Катеринчук. Народные депутатки говорят, что красота не мешает серебряному призеру нашего хит-парада быть еще и обаяшкой. На третьем месте народный депутат из фракции НУ-НС Павел Жебривский. Дамы отдали должное его обаянию, отмечая, что этот господин и внешне, и внутренне – просто душка!

Сам же победитель Петр Симоненко признался, что удивлен тому, что народные депутатки назвали его самым обаятельным политиком года. «Сразу скажу, что я удивлен. Я никогда так не считал», - в частности, сказал лидер КПУ. Симоненко отметил, что не знает, почему женщины-коллеги выбрали именно его из всех претендентов на эту номинацию. Он также признался, что во фракции КПУ не принято обмениваться подобными комплиментами. «У нас товарищеские, добрые отношения. Мы всегда поддерживаем друг друга, и если видим, что что-то получилось, то мы говорим друг другу добрые слова», - объяснил нардеп.