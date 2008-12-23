Лукашенко играет в хоккей в «умных» ботинках

Президент братской республики Белоруссии фанат хоккея. О том, что у него есть специальные ботинки, автоматически принимающие форму стопы любого размера, ходят легенды. А недавно он даже променял встречу с главами стран СНГ на игру в Москве. Тогда в московском дворце «Мегаспорт» хоккеисты посвятили свой выход на ледовую арену 90-летию со дня рождения легендарного российского тренера Анатолия Тарасова. Белорусский президент сыграл в составе команды именитых ветеранов - Ларионов, Фетисов, Тикканен, Курри… Правда, раздевалка у него была отдельная, да и охрана не отходила от звездного игрока ни на шаг. Играл президент под номером 1. На площадке он был, как и все, 15-20 минут. Перед игрой Александр Лукашенко вместе с младшим сыном Колей вручил вдове, Нине Тарасовой, памятные подарки. Команда Лукашенко уступила «Газпромэкспорту» со счетом 5:9. «Бацька» в матче отметился передачей на белоруса Владимира Цыплакова, который забил третью шайбу звезд. Говорят, после проигрыша Александр Лукашенко не выглядел расстроенным. После игры, когда все пожимали друг другу руки, уставший, но довольный Александр Лукашенко сказал игрокам «Газпромэкспорта»: «Приезжайте на Рождественский турнир в Минск. Мы вас очень ждем!». Понятно, что ВИП-игрок рассчитывает на реванш.