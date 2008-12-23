Анна Герман гоняет на Mercedes-кабриолете

Регионалка Анна Герман теперь полностью «открыта». Недавно она позволила постороннему человеку заглянуть в ее дом, душу и даже декларацию. Так, за предыдущий 2007 год Анна Герман, будучи Главой Комитета по вопросам свободы слова и информации, заработала 297 тысяч 252 гривны и 90 копеек. Члены ее семьи, а это муж Сергей Николаевич и сын Роман Сергеевич, внесли в семейный бюджет 72 тыс. 274 грн. Также госпожа Герман получила и материальную помощь в размере 34 тыс. 850 грн. Нардеп живет в доме площадью 250 кв. м, а в ее гараже на 20 кв. м есть два автомобиля. Итак, в собственности членов семьи народного депутата есть 2-кубовый Mercedes SLK и BMW X5 с 3-кубовым мотором. В Верховную Раду Анна Герман приезжает на Мерседесе. Например, в первый день работы этого созыва Анна Николаевна приехала на автомобиле черного цвета, правда не за рулем, а на месте пассажира. Кто был водитель кабриолета, остается загадкой. Зато хорошо известна цена этой лошадки. Как игрушечная на первый взгляд машина Анны Герман стоит совсем не по-детски. Цена базовой модели Mercedes SLK колеблется от 42 тыс. до 79 тыс. евро. По нынешнему курсу валют это около 450 – 850 тыс. грн. Чтобы забрать такую машину прямо с автосалона, Анне Герман надо работать от двух до четырех лет, и при этом «висеть» на шее у членов семьи, не тратя ни одной копейки с собственного кошелька. Или брать кабриолет в долг. Кстати, в прошлом году госпожа Герман отсчитала 151 тыс. 500 грн. кредита. В характеристике Mercedes SLK указано, что это родстер. Родстер (англ. roadster) - двухместный спортивный автомобиль со складываемым матерчатым (виниловым) верхом или складываемым жёстким верхом (как у Анны Герман) и отдельным багажным отделением. Автомобиль с открытым верхом и без боковых стёкол классифицируется как спайдер, а автомобиль с открытым или частично открываемым верхом с числом мест более 2, выполненный на базе дорожных моделей — как кабриолет. Эту модель начали выпускать только в 2004 году. Другая машина Анны Герман BMW Х5 классифицируется как внедорожник и стоит приблизительно 72 тыс. евро.