Геращенко стала хохотушкой года

В этот раз у народных депутатов интересовались , какую представительницу женской части Верховной Рады они считают самой веселой. Опрашивали многи, они в свою очередь давали разные ответы. Среди техх, кто ыб пойман в стенах верховной Рады оказались народные депутаты Юрий Кармазин (НУ-НС), Юрий Гнаткевич (БЮТ), Андрей Парубий (НУ-НС), Василий Киселев (ПР), Руслан Князевич (НУ-НС), Тарас Чорновил (ПР), Владимир Яворивский (БЮТ), Вадим Колесниченко (ПР), Юрий Мирошниченко (ПР), Валерий Баранов (Блок Литвина), Валерий Писаренко (БЮТ), Спиридон Килинкаров (КПУ), Николай Круглов (ПР), Александр Голуб (КПУ), Ярослав Сухой (ПР), Леонид Грач (КПУ), Нестор Шуфрич (ПР), Олег Зарубинский (Блок Литвина) и еще многие другие. Эти мужчины назвали самой веселой депутаткой представительницу НУ-НС Ирину Геращенко. Бывший пресс-секретарь главы государства, экс-президент информагенства «Униан» по мнению мужчин Рады, красавица хоть куда. И характер у нее легкий и веселый. Хотя шутки иногда и получаются с ноткой сарказма – да куда ж без него в политике. Серебряную медаль получила хохотушка - «регионалка» Ирина Горина. Парламентские мужчины отмечают, что Ирина никогда не унывает. И подзаряжает своей энергией окружающих. Третье место опрошенные мужчины отдали нардепу из Партии регионов Елене Лукаш. Кстати, Елену уже называли «Обаяшкой года», к тому же хорошо на ней отразилось и ее положение- скоро у депутатки появится ребенок. Нардепы считают, что Лукаш не только чертовски обаятельная, но также умеет и любит пошутить да повеселиться.