Обама и Ющенко разделись до трусов (ФОТО)

Завоевывать популярность, обнажаясь на публике, умеют не только женщины - в последнее время среди политиков стало модным демонстрировать публике оголенный торс. После ряда политических обнажений, свое тело показал и избранный президент США Барак Обама. Однако далеко не все сильные мира сего выглядят достойно. Спортивное тело или складки жира - у каждого свое. По этому, американский сайт Drudgereport запустил голосование за лучший обнаженный торс. Пользователям предлагается проголосовать или за новоизбранного президента США Барака Обаму, или за премьер-министра РФ Владимира Путина. За тело Владимира Путина проголосовали уже почти в два раза больше интернет-пользователей, чем за обнаженный торс Барака Обамы. Обе фотографии размещены на первой странице сайта, на момент написания заметки проголосовали почти 170 000 человек. 34% пользователей отдали свои голоса за изображение Обамы, а 66% - за фотографию Путина. Напомним, накануне The Daily Mail опубликовала фотографию отдыхающего на Гавайях Обамы с обнаженным торсом. Избранный президент США предстал на фотографии в одних шортах, продемонстрировал подтянутую фигуру и тем самым вновь доказал свою приверженность здоровому образу жизни. Как отмечает газета, в последние годы целый ряд политиков пытался поразить избирателей, появившись в отпуске в полуголом виде, однако далеко не все выглядели достойно. Российский премьер Владимир Путин после появления с обнаженным торсом на рыбалке в Сибири, будучи тогда еще президентом, стал настоящим секс-символом России, отмечает The Daily Mail. По материалами: NEWSru.com, Корреспондент