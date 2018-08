Путин возбуждает Ангелу Меркель

Российского премьер-министра Владимира Путина назвали самым сексуальным мужчиной на Земле. Бывший президент России не стесняется раздеться и показать объект обожания многих женщин, то есть оголить свой торс. Особенно сексуально, по мнению россиянок, премьер-министр выглядит в кимоно на татами и в горнолыжном костюме на вершине горы. Из-за этого слабая половина человечества его страны не стесняются признаться, что Владимир Владимирович является им в эротических снах. Владимир Путин возбуждает даже… самую влиятельную женщину мира, канцлера Германии Ангелу Меркель! В прошлом году на очередном раунде российско-германских консультаций на высшем уровне в Висбадене Путин сидел рядом с Меркель. Тогда при виде российского президента канцлер начала чихать. А издание Daily Telegraph отмечает, что человек может чихать в тот момент, когда думает о сексе. К такому выводу пришли Доктор-отоларинголог Махмуд Бхутта и доктор Харольд Максвелл из больницы Джона Рэдклиффа при Оксфорде. Они провели исследование через чаты в Интернете и выяснили, что у довольно многих людей чихание становится реакцией на сексуальное возбуждение. Вероятно, из-за сбоев в кровоснабжении мозга. Результаты исследования опубликованы в Journal of the Royal Society of Medicine. Интересно, какие чувства вызывает у Владимира Путина Ангела Меркель, особенно когда она надевает платье с откровенным вырезом на груди?!