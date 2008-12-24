Лиза Ефросинина хочет понравиться Катерине Ющенко?!

Наши женщины фанатично преданы известным мировым брендам. Светские барышни покупают одни и те же аксессуары, одежду и обувь, например, поэтому довольно часто случаются неприятные казусы. Доходит до того, что на вечеринке дамы могут появиться в чем-то одинаковом. А бывает, что они просто подражают одна другой, показывая, таким образом, свое восхищение или демонстрируют уважение к безупречному вкусу. Так, на вечеринку в честь выхода первого номера журнала о моде и роскоши у Harper’s Bazaar пришли сестры Ефросинины. Тогда Лиза была в синем платье и с сумочкой Chanel такого же цвета. Кстати, в Интернет-магазине этот женский аксессуар стоит около 3 тысяч долларов. Наверное, девушка хочет понравиться маме своего парня Андрея Ющенко, хотя давно уже знакома с супругой президента. Всем же известно, что у Катерины Михайловны целая «коллекция» сумок этой марки. Такие же модели сумок есть у секретаря СНБО Раисы Богатыревой, бывшего советника президента Людмилы Харив и модели Инны Цимбалюк. Также с сумкой Chanel приходила в парламент и народный депутат Ирина Бережная. На заглавной фото сайта «Светская жизнь»