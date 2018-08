Женщина Ющенко играет на рояле (ВИДЕО)

В Верховной Раде на третьем этаже устроили новогодний ярмарок подарков. Для создания праздничной атмосферы в углу «выставочного зала», возле входа к системе «Рада» поставили белый рояль. Отвлекаясь от трудовых парламентских будней, народный депутат от НУ-НС Лилия Григорович устроила мастер класс по игре на музыкальном инструменте. Для своих коллег и журналистов она исполнила отрывок мелодии из кинофильма «История любви» композитора Френсиса Лея.

