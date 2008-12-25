Бывшая Шуфрича готовит суп из перловки

В Украине живут много католиков. Сегодня они, как и многие европейцы, празднуют Рождество. Президент конкурса «Красуня Закарпаття» и бывшая супруга Нестора Шуфрича Наталья Ворона в ночь католического рождества обязательно идет со своей семьей в Сваляве, в родовом имении, которое досталось ей от деда. «Для католиков этот праздник значительно важнее Нового года, - говорит красавица, - поэтому мы всегда отмечаем очень торжественно. Он для нас связан, прежде всего, с семейными традициями. От деда-прадеда нас учат чтить этот праздник и его обряды». Она рассказала, что обычно делает под Рождество: «Я обязательно иду на могилу к бабушке, чтобы зажечь там свечу. Моя бабушка с юности была истинной католичкой и даже собиралась уйти в монастырь, но затем познакомилась в церкви с дедом и изменила свое решение. Праздничный ужин мы готовим вместе с мамой. На столе обязательно должен быть рождественский суп, его варят из перловки, копченостей, кислой капусты, домашней колбасы. Он должен быть очень густым, потому что он символизирует богатство, и чем больше в супе ингредиентов, тем богаче для семьи будет следующий год. Еще на столе обязательно должен быть хлеб, соль и чеснок. Пьют в этот вечер домашнее вино и глинтвейн». Как рассказала Наталья, обязательный атрибут католического Рождества в Закарпатье – цветок-рождественник. А помимо того - елка, которую католики наряжают еще 5 декабря на День святого Николая (по католическому календарю). Сын Натальи Вороны Нестор Шуфрич-младший остается в Киеве и Рождество отмечает с папой-депутатом. Министр транспорта и связи Иосиф Винский - поляк по происхождению и крещен в католичестве. Но сам он называет себя агностиком и не соблюдает религиозных обрядов. Правда, 25 декабря, день католического Рождества, совпадает с днем рождения Иосифа Викентиевича. Праздник проходит в семейном кругу. Олимпийская чемпионка Стела Захарова восемь лет вместе с семьей - мужем футболистом Виктором Хлусом и сыном Олегом - прожила в Швеции. «Там 1 декабря зажигают первый адвент - свечу, и еще по одной - каждую неделю до Рождества. Дома украшают внутри и снаружи светящимися гирляндами, вешают занавески с Санта-Клаусами - это очень красиво! В доме сразу становится очень уютно, появляется желание как-то порадовать близких, эта атмосфера очень объединяет». В этот период жизни Стела попробовала и традиционные шведские рождественские яства. «В этот день на стол подают коттбуллар - особенные мясные тефтели, буженину, селедку. А мы с дочкой научились печь рождественское печенье со специями». Вернувшись в Украину, Стелла Захарова продолжает соблюдать католические рождественские традиции. «У нас уже дом украшен, стоит елка. Под ней - подарки, подписанные для каждого члена семьи, - рассказывает олимпийская чемпионка. - Конечно же, мы с нетерпением ждем и православное Рождество, но дом готов уже сейчас». На заглавной фото ТаблоID