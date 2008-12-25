Жена Жвании подарит ему золотые запонки

На Новый год народные депутаты с нетерпением ждут подарков. «Хочу, чтобы муж подарил мне сережки с темными жемчужинами, — мечтает депутат-нунсовец Лилия Григорович. — У меня под них есть жемчужные бусы. Недорогие, гривен 200, с серебряной застежкой. А вот от сына Романа, который в этом году женился, и невестки Нади хочу получить внука». Депутат-регионал Михаил Чечетов хочет в подарок сани и лошадь: «В связи с кризисом бензина не будет, а в Раду надо на чем-то ездить». Депутат-бютовец Андрей Шкиль свой подарок уже получил. Любимая жена одарила его... вафлями: «У нас на Западной Украине принято вручать подарки на св. Николая, а не на Новый год. Если вел себя в течение года хорошо, то получаешь что-нибудь сладкое, а если плохо — розги. Я себя вел хорошо, а розги должны достаться Банковой», - сказал бютовец газете «Сегодня». Нунсовец-самооборонец Давид Жвания ждет от детей рисунки, а от жены — запонки: «Она мне обычно дарит или золотые, или комбинированные из разных материалов». В Товлиза Бабуа (грузинский Дед Мороз, одетый в горскую одежду) Давид Важаевич не верит и никогда не верил, даже в детстве. Несмотря на мировой финансовый кризис, у Нестора Шуфрича расходы на подарки не уменьшились, а наоборот, увеличились в два раза — приходится больше платить в гривневом эквиваленте. Своим друзьям и близким он обычно покупает или электронную аппаратуру, или альбомы с художественными и архитектурными репродукциями. Тем временем с новогодними каникулами у политиков высшего эшелона власти не все так просто, пишет сайт «Форум»… «Юлия Владимировна все время работает, у нас бюджетный процесс», - заявила пресс-секретарь премьер-министра Украины Юлии Тимошенко Марина Сорока. Ничего о своих новогодних планах не знает пока и Секретарь СНБО Раиса Богатырева. «Планы Раисы Васильевны в этом вопросе будут известны не раньше 30 декабря», - сообщила ее пресс-секретарь Ирина Богдан. О том, как собирается праздновать новый год лидер Партии регионов Виктор Янукович, тоже ничего неизвестно. Из всей «честной компании» более менее планы сформированы только у спикера Верховной Рады Владимира Литвина. Об этом рассказала пресс-секретарь Владимира Михайловича Ольга Черная: «На самом деле, все будет зависеть от того, как и когда закончится заседание ВР. Не исключено все продлится и до 31. Но, вообще, планировал с семьей в Карпаты. Владимир Михайлович и его супруга катаются на лыжах». Подумывает о новогоднем отпуске и Президент Украины Виктор Ющенко. «На сегодняшний момент информация пока не подтверждена точно, но, насколько мне известно, Виктор Андреевич с семьей, как и в предыдущие годы, планирует провести новогодние праздники в своей западной резиденции в Закарпатье», - глава пресс-службы Президента Украины Лариса Мудрак.